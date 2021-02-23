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مرتضى منصور: “يبدو أن علامات يوم القيامة بدأت تظهر في مصر” و”الحساب قادم”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 8:57 مساءً
مرتضى منصور: “يبدو أن علامات يوم القيامة بدأت تظهر في مصر” و”الحساب قادم”

كل الوطن – وكالات: نشر الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مؤكدا أن “يوم الحساب” قد اقترب.

وتأتي سلسلة التغريدات بعد نحو أسبوعين من رفض محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري طعنه، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وخاطب منصور جمهور “القلعة البيضاء”: “إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين أنا أقرأ وأتابع كل ما تكتبوه عبر صفحات التواصل الاجتماعي وأقدر مشاعركم نحوي و نحو نادي الزمالك العظيم الكيان الذي من أجله تحملنا الكثير من المؤامرات”.

وأضاف: “أقول لكم جميعا أن هذا الوقت ليس وقت الشماتة في لجنة مغتصبة لمباني النادي بأوراق مزورة فالحساب قادم معهم ومع من تآمر على تعينهم أيا كان منصبه وليس وقت السخرية على فريق عظيم، التفوا حول فريقكم فهو الوحيد ومعه الجمهور العظيم الذي يمثل الكيان أما فيما عدا ذلك فهم مجموعة من المرتشين”.

وتابع منصور: “فريق الكرة الذي لم يعش هذه الأجواء من البهدلة منذ انتخابي رئيسا للنادي يحتاج منا الآن الوقوف خلفه والدعاء له بالتوفيق في مباراة تونغيث السنغالي الصعبة وتأكدوا أن لاعبينا أبطال يستطيعون أن يعبروا كل الصعاب والمؤامرات”.

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وختم قائلا: “انتظروا الفيديو القادم الجزء الثاني من فضيحة القرن لتعرف مصر كلها بالتسجيلات والمستندات من هو الحرامي؟ ومن هو الشريف؟ ولكن يبدو أن علامات يوم القيامة بدأت تظهر في مصر. ادعوا معايا اللهم وفق فريقنا في عبور مباراه تونغيث السنغالي الصعبة وما بعدها من مباريات”.

ويحل الزمالك غدا الثلاثاء ضيفا على تونغيث السنغالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ووصلت بعثة “القلعة البيضاء” إلى السنغال أمس الأحد.

وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثماني ساعات، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة في الجزائر لحين الحصول على التصريح المطلوب.

المصدر: صفحة مرتضى منصور في “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407907

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