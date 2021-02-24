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تركيا: نأمل في علاقات جيدة مع السعودية لأنها دولة مهمة في المنطقة والعالم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:00 صباحًا
تركيا: نأمل في علاقات جيدة مع السعودية لأنها دولة مهمة في المنطقة والعالم

كل الوطن – وكالات: أكد السفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، أن بلاده وقطر تتعاونان لحل مشاكل المنطقة، فيما أشار إلى أن تركيا تريد علاقات جيدة مع السعودية.

وقال كوكصو، في حوار مع قناة “الجزيرة مباشر”، مساء الأحد، إن” للعلاقات التركية القطرية رصيد كبير للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”

وأردف أن “العلاقة بين تركيا وقطر تأسست على الوقوف مع الحق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين”، مشددا على أن الدولتين “تتعاونان من أجل حل المشاكل في المنطقة”.

وتابع: “تتكامل أدوار الدولتين فيما يتعلق بدعم كل الجهود الرامية لحل الأزمات الإقليمية والدولية بالطرق الدبلوماسية”.

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كما وصف كوكصو العلاقات بين البلدين بأنها “استراتيجية ومميزة”، حيث “يتطلعان لزيادة التعاون بينهما والاستمرار في المشاورات”.

وأكد أن تركيا “تشدد دائما على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لها ولجيرانها في الشرق الأوسط”.

وأعرب الدبلوماسي التركي في الوقت ذاته عن أمنياته بوجود علاقات جيدة بين بلاده والسعودية باعتبارهما “دولتين مهمتين في المنطقة والعالم”.

وتعتبر تركيا أبرز حليف لقطر التي تلقت دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

المصدر: “الجزيرة مباشر” + “الأناضول”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407909

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