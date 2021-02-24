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لأول مرة.. اسمع ما يدور على المريخ وشاهد صورا واضحة لسطح الكوكب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:10 صباحًا
لأول مرة.. اسمع ما يدور على المريخ وشاهد صورا واضحة لسطح الكوكب

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، صورا ومقاطع فيديو من المريخ، ألتقطها مسبار “بيرسفيرانس” الذي حط يوم أمس على سطحه وسجل أصوات الرياح على هذا الكوكب الأحمر.

كما أظهرت الصور التي التقطها المسبار سطح كوكب المريخ بشكل واضح.

ووثق الفيديو مراحل هبوط المسبار بواسطة مظلة على سطح الكوكب الأحمر وسط سحابة من الغبار.

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واخترقت مركبة الفضاء (المسبار) “برسيفيرانس” التابعة لوكالة “ناسا” الأمريكية، الغلاف الجوي للمريخ، الخميس الماضي، وهبطت بسلام على سطح المريخ، في أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

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المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407912

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