تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنإصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كوروناكل الوطنالقصاص بجانٍ قتل مواطناً في تبوككل الوطنإنترنت الأشياء.. رهان مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الجديدكل الوطنزوجة إل تشابو التي هربته من السجن تقع في قبضة أمريكا.. ملكة جمال سابقة وقادت إمبراطورية مخدرات (صور)كل الوطنشرطي مصري يقتل اثنين من زملائه في حالة “هياج مفاجئ”كل الوطنالأهلي ينفي تأخّر وصول حافلة الفريق لملعب نادي الشبابكل الوطناستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي وفق الضوابط المطبّقةكل الوطناعتداء سافر على سعودية في الشارع يثير غضبا.. والنيابة تصدر توجيها عاجلا (فيديو)كل الوطنالكشف عن فوائد النظارات خلال جائحة فيروس كوروناكل الوطنروسيا تسجل ثالث لقاح مضاد لكورونا

إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:19 صباحًا
إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أفادت قناة روسيا اليوم في فلسطين بأنباء عن إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين في حكومة محمد اشتيه بفيروس كورونا المستجد.

ومن بين الوزراء المصابين، وزير الاقتصاد خالد العسيلي (74 عاما).

وقال العسيلي: “الحمد لله لقد أصبت بفيروس كورونا وحاليا أنا بالحجر المنزلي، ووضعي الصحي جيد، وأطمئن كل من يسأل عني”.

اقرأ أيضا...

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إصابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم.

وسجلت فلسطين حتى الآن نحو 200 ألف إصابة بالفيروس و2200 وفاة. وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، ونسبة الإشغال في المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم العلاج للمصابين الذين يعانون من مضاعفات خطيرة.

المصدر:RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407919

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.