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إيلون ماسك يخسر 15.2 مليار دولار في يوم واحد

تراجع للمرتبة الثانية في قائمة الأكثر ثراء في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-24T01:18:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 1:18 صباحًا
إيلون ماسك يخسر 15.2 مليار دولار في يوم واحد

كل الوطن – وكالات: خسر إيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” و”تيسلا” 15,2 مليار دولار في ظرف يوم واحد، بعد تراجع قيمة أسهم “تيسلا”، الاثنين، بنسبة 8,6% حسب مؤشرات وكالة “بلومبيرغ”.

وبهذه الخسارة، التي تعد الأكبر في يوم واحد منذ شهر سبتمبر الماضي، تتدنى ثروته إلى 183 مليار دولار، ويتراجع ماسك في قائمة ترتيب الأكثر ثراء في العالم إلى المرتبة الثانية، خلف منافسه جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون”.

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هذا الأخير لم يخسر سوى 3,73 مليار دولار بتراجع أسهمه بنسبة 2,13%، مما يجعل ثروته التي تبلغ اليوم 186 مليار دولار أعلى بـ 3 مليارات دولار من ثروة إيلون ماسك.

يعتقد خبراء أن الخسارة التي تعرض لها إيلون ماسك تعود إلى حد ما إلى تغريدته في نهاية الأسبوع التي قال فيها إن سعر البيتكوين والإثيريوم مفرط في الارتفاع.

المصدر: تلفزيون “Bloomberg” الأمريكية + وكالة “Ria Novosti” الروسية + صحيفة “Insider” الأمريكية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407922

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