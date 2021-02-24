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تايغر وودز، أسطورة رياضة الغولف الأمريكي يتعرض لإصابات خطيرة إثر حادث سير (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-24T10:47:57+03:00
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 10:47 صباحًا
تايغر وودز، أسطورة رياضة الغولف الأمريكي يتعرض لإصابات خطيرة إثر حادث سير (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، بأن أسطورة رياضة الغولف الأمريكي تايغر وودز تعرض لإصابات خطيرة في قدميه إثر حادث سير خطير بولاية كاليفورنيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة أن وودز كان يقود سيارته بسرعة كبيرة قبل أن يصطدم بشجرة بمدينة لوس أنجلوس. وفي وقت سابق، أشار وكيل أعمال وودز، مارك شتاينبرغ، إلى أن لاعب الغولف أصيب “بعدة إصابات في الساقين”، دون تحديد طبيعتها أو خطورتها.

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وقالت السلطات المحلية إن وودز لم يفقد وعيه وتواصل باستمرار مع رجال الإطفاء والمسعفين أثناء تدخلهم لإنقاذه.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407931

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