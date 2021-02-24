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وسائل إعلام: روسيا والسعودية تعدان اتفاقية للتعاون العسكري (وثيقة)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-24T12:04:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:04 مساءً
وسائل إعلام: روسيا والسعودية تعدان اتفاقية للتعاون العسكري (وثيقة)

أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بأن موسكو والرياض تعدان اتفاقية جديدة للتعاون العسكري ستشمل محاربة الإرهاب والقرصنة وتدريب القوات.

وتنص مسودة الاتفاقية المنشورة من قبل الحكومة بتاريخ 19 فبراير على أنها تشمل التعاون في الاتجاهات التالية:

تبادل الآراء والبيانات بشأن المسائل ذات الاهتمام المتبادل في المجال العسكري
مكافحة الإرهاب
محاربة القرصنة
تدريب القوات
التعليم العسكري
الثقافة والرياضة
الطب العسكري
التاريخ العسكري
عمليات الإغاثة في البحر
غيرها من اتجاهات التعاون المتفق عليها بين الطرفين
ومن المفترض أن يجري تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق تنظيم زيارات الوفود والخبراء المتبادلة وتدريب الكوادر العسكرية وإقامة تدريبات وتمارين مشتركة.

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وتنص الاتفاقية على أن كلا الطرفين سيتحملان نفقاتهما بموجب هذه الاتفاقية، في حال عدم توصلهما إلى اتفاقيات إضافية خاصة بهذا الشأن.

GetImage - كل الوطن

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407936

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