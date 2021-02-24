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عملية جراحية لإخراج حذاء من بطن تمساح

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-24T11:31:22+03:00
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:31 صباحًا

كل الوطن – وكالات: نجحت كلية الطب البيطري في جامعة فلوريدا الأميركية بإخراج حذاء من بطن أنثى تمساح ابتلعته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت الكلية في منشور لها عبر فيسبوك، إن أنثى التمساح التي تُدعى “أنوكيت”، وصلت إلى المستشفى البيطرية في 5 فبراير/شباط الجاري، قادمة من حديقة حيوان سانت أوغسطين أليجاتور فارم بالولاية.

وبحسب المنشور، فإن العديد من المحاولات فشلت في سحب الحذاء، مما أدى بالنهاية إلى إجراء عملية جراحية.

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ونجح الطبيب آدم بيدرزيكي بإخراج الحذاء من المعدة، وعادت “أنوكيت” إلى منزلها بالحديقة.

ونشرت الكلية عبر صفحتها، مقطع فيديو، أظهر نقل أنثى التمساح وهي مثبتة عبر كرسي متحرك، ويسير بجوارها 3 أفراد من الفريق الطبي المعالج.

وأظهرت صور أخرى، الفريق الطبي أثناء إجراء العملية الجراحية، وإخراج الحذاء من بطن “أنوكيت”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407944

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