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صحفي أمريكي: عالم كيميائي سوري تخابر لمدة 14 عاما مع الـ “سي آي إي” قبل انكشافه وإعدامه في دمشق

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-24T12:06:32+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:06 مساءً
صحفي أمريكي: عالم كيميائي سوري تخابر لمدة 14 عاما مع الـ “سي آي إي” قبل انكشافه وإعدامه في دمشق

كل الوطن – وكالات: قال جوبي واريك الصحفي بـ “واشنطن بوست” الأمريكية في كتابه الأخير “الخط الأحمر” (Red Line) إن أحد كبار علماء الأسلحة الكيميائية في سوريا قد تخابر مع واشنطن لمدة 14 عاما قبل انكشافه.

وأوضح أن العالم السوري قد سلم لوكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إي” على مدى كل هذه السنوات الطويلة معلومات مفصلة عن برنامج دمشق السري لإنتاج الأسلحة الكيميائية، التي من بينها غاز السارين، على حد زعمه، ومعطيات دقيقة عن “المعهد 3000” في العاصمة دمشق الذي وصفه بالسري جدا الخاص بهذا البرنامج.

بدأت مغامرة العالم الكيميائي السوري، حسب جوبي واريك، سنة 1988 عندما عرض خدماته الاستخباراتية على الأمريكيين أثناء تواجده في مهمة بأوروبا ثم سرعان ما اتصل به ضابط في الـ “سي آي إيه” بدمشق لتجنيده.

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في سنة 2001، اكتشفت أجهزة الأمن السورية عمالة العالم الكيميائي السوري، الذي يقول الصحفي الأمريكي أنه كان يُلقب أمريكيا بـ “الكيميائي”، لينتهي إعداما بالرصاص بعد أن اعترف بالتهم الموجهة إليه وأُخبِر من طرف مستجوِبيه السوريين، حسب جوبي واريك، بأن الاستخبارات الأمريكية قد خانته.

اختار صحفي الـ “واشنطن” بوست لكتابه الجديد عنوان “الخط الأحمر” في إشارة منه إلى قول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك حسين أوباما مهددا دمشق إن استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي ضد الميليشيات المسلحة المعارضة “خط أحمر”.

المصدر: صحيفة “The Times” البريطانية+ صحيفة “Arab News” السعودية (بالإنجليزية)

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407949

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