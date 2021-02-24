تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح “جونسون أند جونسون” آمن وفعالكل الوطنقرار جديد من السعودية للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديينكل الوطنإصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كوروناكل الوطنالقصاص بجانٍ قتل مواطناً في تبوككل الوطنإنترنت الأشياء.. رهان مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الجديدكل الوطنزوجة إل تشابو التي هربته من السجن تقع في قبضة أمريكا.. ملكة جمال سابقة وقادت إمبراطورية مخدرات (صور)كل الوطنشرطي مصري يقتل اثنين من زملائه في حالة “هياج مفاجئ”كل الوطنالأهلي ينفي تأخّر وصول حافلة الفريق لملعب نادي الشبابكل الوطناستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي وفق الضوابط المطبّقةكل الوطناعتداء سافر على سعودية في الشارع يثير غضبا.. والنيابة تصدر توجيها عاجلا (فيديو)

إغلاق معظم أسواق الخليج في المنطقة الحمراء

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:09 مساءً
إغلاق معظم أسواق الخليج في المنطقة الحمراء

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع اليوم وخسر مؤشر دبي أكثر من 1.5%، وهي أعلى نسبة خسارة يومية منذ 31 يناير الماضي، لكن البورصة المصرية ارتفعت مخالفة الاتجاه العام.

وفي دبي، تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5 بالمئة، وخسر سهم إعمار العقارية القيادي 1.7 بالمئة، وكان لهما أكبر أثر على السوق.

وتأرجح المؤشر السعودي بين المكسب والخسارة، لكنه ختم الجلسة منخفضا 0.4 بالمئة. وهبط سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

اقرأ أيضا...

وأغلق مؤشر أبوظبي على تراجع 0.7 بالمئة بعد تحقيق أرباح على مدى أربع جلسات. ونالت أسهم القطاع المالي وقطاع التطوير العقاري من المعنويات.

وهبط المؤشر القطري 0.7 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السادسة على التوالي. ونزل سهم صناعات قطر 2.3 بالمئة.

وفي خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري قليلا ليختم الجلسة على ارتفاع 0.2 بالمئة.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407965

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.