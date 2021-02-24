تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح “جونسون أند جونسون” آمن وفعالكل الوطنقرار جديد من السعودية للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديينكل الوطنإصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كوروناكل الوطنالقصاص بجانٍ قتل مواطناً في تبوككل الوطنإنترنت الأشياء.. رهان مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الجديدكل الوطنزوجة إل تشابو التي هربته من السجن تقع في قبضة أمريكا.. ملكة جمال سابقة وقادت إمبراطورية مخدرات (صور)كل الوطنشرطي مصري يقتل اثنين من زملائه في حالة “هياج مفاجئ”كل الوطنالأهلي ينفي تأخّر وصول حافلة الفريق لملعب نادي الشبابكل الوطناستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي وفق الضوابط المطبّقةكل الوطناعتداء سافر على سعودية في الشارع يثير غضبا.. والنيابة تصدر توجيها عاجلا (فيديو)

الكرملين يتحدّث عن التعاون مع السعودية في مجال الطاقة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-24T21:18:00+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:18 مساءً
الكرملين يتحدّث عن التعاون مع السعودية في مجال الطاقة

كل الوطن – وكالات: تحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن التعاون بين موسكو والرياض في مجال الطاقة، وقال إن البلدين يتعاونان بشكل فعال حول قضايا الطاقة، والاتصالات المنتطمة دليل على ذلك.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول مدى توافق موقف روسيا والسعودية في المرحلة الحالية من اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+”.

وتقوم دول مجموعة “أوبك+” بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، بسبب انخفاض الطلب الناجم عن جائحة كورونا، ومع تحسن الوضع في سوق النفط تقوم دول المجموعة بتعديل التخفيض.

اقرأ أيضا...

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق “أوبك+” اجتماعها القادم في 3 مارس المقبل، وفي اليوم التالي (4 مارس 2021) من المخطط اجتماع جميع دول مجموعة “أوبك+”.

وستقوم دول المجموعة ببحث الأوضاع في سوق النفط، وتعديل تخفيضات الإنتاج في على ضوء متغيرات السوق.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407968

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.