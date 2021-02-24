الكرملين يتحدّث عن التعاون مع السعودية في مجال الطاقة

كل الوطن – وكالات: تحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن التعاون بين موسكو والرياض في مجال الطاقة، وقال إن البلدين يتعاونان بشكل فعال حول قضايا الطاقة، والاتصالات المنتطمة دليل على ذلك.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول مدى توافق موقف روسيا والسعودية في المرحلة الحالية من اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+”.

وتقوم دول مجموعة “أوبك+” بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، بسبب انخفاض الطلب الناجم عن جائحة كورونا، ومع تحسن الوضع في سوق النفط تقوم دول المجموعة بتعديل التخفيض.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق “أوبك+” اجتماعها القادم في 3 مارس المقبل، وفي اليوم التالي (4 مارس 2021) من المخطط اجتماع جميع دول مجموعة “أوبك+”.

وستقوم دول المجموعة ببحث الأوضاع في سوق النفط، وتعديل تخفيضات الإنتاج في على ضوء متغيرات السوق.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407968