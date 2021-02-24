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الملك السعودي يمنح أوسمة لـ92 مواطنا لتبرعهم بأحد أعضائهم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-24T21:19:43+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:19 مساءً
الملك السعودي يمنح أوسمة لـ92 مواطنا لتبرعهم بأحد أعضائهم

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 92 موطنا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأوسمة منحت للمواطنين والمواطنات وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حي أو من متوفى دماغيا.

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وتعد بطاقة التبرع بالأعضاء، فكرة أطلقها الملك سلمان وتهدف إلى تشجيع السكان في السعودية على تعبئة استمارة تبرع تتيح للفرد بعد وفاته التبرع بأعضائه لمريض آخر قد يكون في أشد الحاجة إليها وهو ما يسهل على ذوي المتوفين دماغيا إعطاء الموافقة على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفي احتراما لرغبته الشخصية.

المصدر: “واس”+ وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407971

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