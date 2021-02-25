لحظة خروج محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة خروج سمو ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وقال الديوان الملكي، في بيان مساء الأربعاء: «أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت العملية بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية».

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سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واسpic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407991