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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثانيأمير قطر يغرد ويوجه رسالة إلى زعيم عربي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الخميس 25 فبراير 2021 - 4:39 مساءً
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثانيأمير قطر يغرد ويوجه رسالة إلى زعيم عربي

كل الوطن – وكالات: وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، اليوم الخميس، رسالة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.

وقال أمير قطر، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني، والذكرى الـ30 للتحرير، متمنين للكويت دوام الأمن والأمان والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة”.

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ويحتفل الكويتيون، في 25 فبراير/ شباط من كل عام، بالعيد الوطني في ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة عام 1962، ويأتي العيد الوطني قبل يوم واحد من ذكرى التحرير في 26 فبراير/ شباط، الذي يحتفل الكويتيون فيه بتحرير بلادهم إبان حرب الخليج في العام 1991.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407999

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