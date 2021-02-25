فرنسا منزعجة وتقفل ابوابها في وجهه

كل الوطن – وكالات: بينما استغرب التيار الوطني الحر عدم تلقف القوى السياسية الداخلية لمبادرته التي طرحها الاحد، علما ان احدا من الأحزاب الأساسية الحليفة للنائب جبران باسيل لم يبد أي تأييد او دعم لها، نقلت مصادر مطلعة على الاجواء الدبلوماسية انزعاجا غربيا لا سيما فرنسيا من كلام باسيل.

واعتبرت المصادر ان الموفدين الفرنسيين لا يخفون خلال اتصالاتهم بالكتل السياسية امتعاضهم من اداء رئيس التيار الوطني الحر في ما يتعلق بالازمة الحكومية، لافتة الى أن لا صحة لما قيل عن ان باسيل حصل على موعد لزيارة باريس في الأيام المقبلة.

وقالت “صحيح ان الرئيس الفرنسي يبدي اهتماما بعدم المس بموقع رئاسة الجمهورية لكن ذلك لا يعني انه سيفتح ابواب الاليزيه امام باسيل الذي يحمل من قبل المسؤولين الفرنسيين مسؤولية التعطيل”.

المصدر: لبنان 24

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408002