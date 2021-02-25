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مصر.. نقابة المهن التمثيلية ترد على أنباء عن وفاة الفنان يوسف شعبان

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الخميس 25 فبراير 2021 - 4:54 مساءً
مصر.. نقابة المهن التمثيلية ترد على أنباء عن وفاة الفنان يوسف شعبان

ردت الفنانة المصرية نهال عنبر مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية في مصر على أنباء عن وفاة النجم الكبير يوسف شعبان.

وأوضحت أنها شائعة وليس لها أي أساس من الصحة، موضحة أنها تتواصل مع الطبيب المعالج الخاص به وتتابع حالته بشكل مستمر على مدار اليوم.

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وأشارت نهال عنبر إلى أن يوسف شعبان لا يحتاج لتنفس صناعي، خاصة أن نسبة الأكسجين لديه لم تقل عن 94%، لافتة إلى أن حالته كما هي منذ دخول العناية المركزة.

يذكر أن يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقي، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408010

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