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تحرك عاجل ضد شيخ مصري حلم بأنه صعد “للسماء السابعة”

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 25 فبراير 2021 - 5:02 مساءً
تحرك عاجل ضد شيخ مصري حلم بأنه صعد “للسماء السابعة”

كل الوطن – وكالات: أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر، إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة واستدعاءه للتحقيق.

وكشف القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، في ندوة بجريدة “اليوم السابع”، عن أغرب رؤية شاهدها في المنام، قائلا: “كنت في فترة قررت أن أتفرغ شهرا كاملا لله فقط فلم أخرج من المنزل لأي عمل ومكثت اقرأ القرآن الكريم وأصلي وكنت أختم القرآن الكريم مرة كل يومين خلال هذا الشهر فوصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء وفي ليلة جلست على السرير قبل النوم وقرأت سور “يونس وهود ويوسف” كاملة، فرأيت في المنام شخص كأنه رسول من الله يطلب مني أن أصعد معه إلى السماء”.

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وتابع الشيخ محمود الشحات أنور: “طلعت معه حتى السماء السابعة ورأيت النجوم من تحت قدمي فقلت له احنا رايحين فين فقال لي هل رأيت هذه النجوم، حان الآن لنصعد إلى الله وأخذني من يدى فاستيقظت من النوم في رهبة من هذه الرؤية وتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت ونمت مجددا”.

وأوضح الشيخ محمود الشحات أنور أنه لجأ لأكثر من معبر رؤى قائلا: “رويت هذه الرؤية على الكثير وأجمعوا على أنني في مكانة جيدة وأن الله يحبني، ومؤخرا فسرها لي صديق أثق فيه تعبيره للرؤى قال لي هذه الرؤية تعني أن الله يحبك ويحب يسمعك واستمر في طريقك وصوتك مسموع فوق”.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408013

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