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أمين الرياض يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-25T20:47:09+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 25 فبراير 2021 - 8:47 مساءً
أمين الرياض يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

كل الوطن – وكالات: رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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وحمد سموه الله عز وجل على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد ومغادرته المستشفى, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ سموه من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمه ويغمره برعايته وعنايته.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408022

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