مصر.. حبس مواطن قتل 14 شخصا بينهم أقارب له

كل الوطن – وكالات: أمرت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية في مصر بحبس مالك مركب مريوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه له تهمة القتل الخطأ لـ14 شخصا وإصابة 6.

وصرحت النيابة بدفن 5 جثامين من ضحايا المركب بعد انتشال كافة الجثامين من مياه البحيرة وإنهاء إجراءات الدفن، حيث صرفت قائد المركبة الذي تم القبض عليه لاستلام جثامين أهله ودفنهم.

وتباشر النيابة التحقيقات لسماع أقوال رئيس المركب الذي انقلب أثناء عودته من رحلة بحرية في بحيرة مريوط.

وطالبت النيابة الإنقاذ النهري بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408025