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كيف استقبل أمراء السعودية إعلان الديوان الملكي دخول محمد بن سلمان إلى المستشفى

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 26 فبراير 2021 - 2:19 صباحًا
كيف استقبل أمراء السعودية إعلان الديوان الملكي دخول محمد بن سلمان إلى المستشفى

كل الوطن – الرياض: استقبل أمراء في المملكة العربية السعودية إعلان الديوان الملكي إجراء ولي العهد محمد بن سلمان لعملية جراحية، بكثير من الدعاء لولي العهد، مهنئين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، ونشرت الوكالة مقطعا مصورا على “تويتر” لخروج ابن سلمان من المستشفى، وعلقت عليه: “سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية”.

​وأوضحت الوكالة في بيانها أنه “أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية”.

وفور الإعلان انهالت التهاني والتبريكات لولي العهد على نجاح العملية، وتحول “تويتر” في المملكة إلى ساحة للدعاء لمحمد بن سلمان، خاصة من الأمراء والوزراء والمسؤولين في المملكة.

ونقل حساب منطقة “الباحة” على “تويتر”، أن أميرها حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، هنأ ولي العهد بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى.

ونقل الحساب قول الأمير: “يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لكم التهنئة، ولكل الوطن بكافة أرجائه، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، سائلًا الله تعالى لسموكم طول العمر وتمام الصحة والعافية”.

فيما كتبت إمارة منطقة القصيم: “إثر إجراء سمو ولي العهد عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.. سمو أمير القصيم يهنئ سمو ولي العهد- حفظه الله- بالسلامة ويدعو الله لسموه الكريم بدوام الصحة والعافية”.

​وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز: “اللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا ولبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه”.

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​وكذلك كتب الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود: “طهور ونور والله يجعلك دايم بخير سيدي يا حبيب المملكة وذخرنا وعزنا اليوم ودوم”.

​وكتبت وزارة الداخلية السعودية على حسابها الرسمي تهنئة لولي العهد على خروجه من المستشفى، وكتبت: “الحمد لله على سلامتكم”.

​وعلقت وزارة الحرس الوطني بتغريدة عبر حسابها على “تويتر” أيضا بقولها: “خطّاك السوء..”.

​ومن جانبه قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء: “أسأل الله أن يديم الصحة والعافية على سيدي سمو ولي العهد”.

​وكتب حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم على حسابه على “تويتر”: “باسمي ونيابة عن جميع منسوبي التعليم؛ أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو سيدي ولي العهد، ونسأل الله أن يديم على سموه الكريم موفور الصحة والسلامة”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408029

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