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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 26 فبراير 2021 - 2:42 صباحًا
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

كل الوطن – واس: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، بفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، فخامته بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس الأمريكي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد فخامته بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408034

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