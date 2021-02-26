إمام المسجد النبوي يحذر من نقض العهود والمتاجرة بالأقسام

كل الوطن – الرياض: قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالباري بن عواض الثبيتي – في خطبة الجمعة – : ليس من الأدب الشرعي والهدي النبوي أن يقول العبد : إني فاعل ذلك غدا، وهو ينوي الخلف في وعوده التي يعدها والتساهل في عهوده التي عقدها، وأشد من هذا المتاجرة بالأقسام والأيمان ونقضها تبعا للأهواء، وإذا قال المسلم: إني فاعل ذلك غدا، فلا يجزم بشيء في المستقبل فإن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله.

وأضاف : قد يخفق المسلم في إنجاز بعض الأهداف بسبب النسيان، ودواء النسيان لزوم ذكر الله، ومن قال : إني فاعل ذلك غدا، ولم يبلغ شيئا من طموحه أو يحقق نصيبا من أهدافه فإن ذلك لن يثنيه عن العمل فكل إخفاق يحمل إضاءة وأي فشل يصنع نجاحا وعسى أن يكون المغيب خيرا مما فات ولا تحزن على شيء فقدته فإن العبد لا يعرف مكامن الخير المطلق في الحوادث والمواقف ” وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا “، قال صلى الله عليه وسلم : ” احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان “.

وقال : أجل الآداب حين تقول : ” إني فاعل ذلك غدا ” ربط خططك وأمنياتك بمشيئة الله، والحياة كلها مردها إلى مشيئته سبحانه التي تجعل المسلم يتجرد من الحول والقوة إلا بالله وكل عمل يسعى المسلم لتحقيقه إن صلاحه وبطلانه يدور على النية، ومن الآداب الاستخارة فهي تنير درب المسلم، وصاحب الهمة يغتنم الأوقات ويسارع بالأعمال قبل الفوات ولا يتراجع عن عزمه ولا يتردد في بلوغ هدفه ليسجل في سيرة حياته سيلا من الأعمال المثمرة وصفحات من الإنجاز المشرقة، قال الله تعالى : ” فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين “.

وأضاف : من وهبه الله القدرة وأمده بالقوة وقعد عن العمل فقد أسلم نفسه للكسل وأهدر ساعات عمره ورضي بأن يكون في مؤخرة الركب وعلى هامش الحياة بطالا، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ” لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة “، ” إني فاعل ذلك غدا ” مقولة طيبة من روح طيبة حين تجعلها نموذج حياة وبرنامج عمل في إصلاح نفسك وتربية أولادك وإتقان عملك وإعمار الأرض وتنمية وطنك وأمتك.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408037