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“التحالف”: اعتراض طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 26 فبراير 2021 - 2:26 مساءً
“التحالف”: اعتراض طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

الرياض – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.

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وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408040

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