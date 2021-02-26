الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد في 4 مناطق

كل الوطن – الرياض: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 5مساجد مؤقتاً في أربعة مناطق بعد ثبوت 13 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال تسعة عشر يوماً 158 مسجداً تم فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 5 تم رصد 3 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في مسجد بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض، وحالتان في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، وسبع حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد ثلاثة منها بمنطقة الرياض ومسجد واحد في المناطق التالية: الشرقية وعسير، والحدود الشمالية، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408043