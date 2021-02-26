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سلطان عمان يهنّئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 26 فبراير 2021 - 2:34 مساءً
سلطان عمان يهنّئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد

كل الوطن – واس: هنأ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان في برقيةٍ،أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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ودعا جلالته الله تعالى أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين ، وعلى سموّ ولي العهد ، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقيّ وازدهار.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408046

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