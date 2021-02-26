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المعلمي يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتّحدة للمرأة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 26 فبراير 2021 - 2:39 مساءً
المعلمي يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتّحدة للمرأة

نيويورك – واس: التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أوسا ريجنير.

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وجرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات للجنة وضع المرأة في الدورة المقبلة 65 (CSW65)، ومشاركة المملكة خلالها وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد باللجنة الثالثة منى الغامدي، ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408049

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