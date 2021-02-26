النائب العام يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

كل الوطن – واس: رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النيابة العامة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي كافة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد وتكللت بالنجاح ولله الحمد وخروجه من المستشفى سليماً معافاً، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408054