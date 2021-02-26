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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسي وزراء وبرلمان العراق

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:05 مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسي وزراء وبرلمان العراق

الرياض – واس: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن دولة رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

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فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك للاطمئنان على صحة سمو ولي العهد سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لرئيس البرلمان العراقي على مشاعره الأخوية الصادقة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408057

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