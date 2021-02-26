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القبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح

قاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهرب..

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 26 فبراير 2021 - 10:36 مساءً
القبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جرائم سرقة لمركبتين تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبالغ مالية من أصحابها ومحاولة الهروب بالاصطدام بدورية أمنية ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408065

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