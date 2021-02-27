الهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعودية

استهل الهولندي نك دي فريز سائق مرسيدس الموسم السابع في سلسلة سباقات “فورمولا إي” للسيارات الكهربائية بالفوز في أول سباق ليلي بالبطولة على حلبة الدرعية في السعودية اليوم الجمعة.

واحتل السويسري إدواردو مورتارا سائق فينتوري المركز الثاني بفارق أربع ثوان عن فريز، فيما جاء النيوزيلندي ميتش سائق جاغوار ثالثا.

نتائج سباق اليوم من #فورمولا_إي_الدرعية 1 – الهولندي نيك دي فريز 🇳🇱 فريق مرسيدس بنز إي كيو

2 – السويسري إدواردو مونتارا 🇨🇭 فريق روكيت فنتوري ريسينغ

3 – النيوزيلندي ميتش إيفانز

🇳🇿 فريق جاغوار ريسينغ#DiriyahEPrixpic.twitter.com/vUWcMscMjl — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2021

جانب من تتويج الفائزين في المراكز الأولى لسباق فورملا إي الليلي التاريخي#فورمولا_إي_الدرعية#DiriyahEPrixpic.twitter.com/Jze4zmxkEj — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 26, 2021

واحتل البرتغالي أنطونيو فيلكس دا كوستا حامل اللقب المركز الـ11 مع فريق دي.إس. تيكيتا.

المصدر: gsaksa/twitter + رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408075