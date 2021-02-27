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الهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 فبراير 2021 - 2:48 صباحًا
الهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعودية

استهل الهولندي نك دي فريز سائق مرسيدس الموسم السابع في سلسلة سباقات “فورمولا إي” للسيارات الكهربائية بالفوز في أول سباق ليلي بالبطولة على حلبة الدرعية في السعودية اليوم الجمعة.

واحتل السويسري إدواردو مورتارا سائق فينتوري المركز الثاني بفارق أربع ثوان عن فريز، فيما جاء النيوزيلندي ميتش سائق جاغوار ثالثا.

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واحتل البرتغالي أنطونيو فيلكس دا كوستا حامل اللقب المركز الـ11 مع فريق دي.إس. تيكيتا.

المصدر: gsaksa/twitter + رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408075

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