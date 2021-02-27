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رضا إدريس: اكتشفت محمد رمضان وقدمته لسعيد صالح ومش بيسأل عني دلوقتي (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-27T02:50:31+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 فبراير 2021 - 2:50 صباحًا

كل الوطن – مصراوي: كشف الفنان رضا إدريس، أنه قدّم العديد من المواهب للساحة الفنية ورغم ذلك يعاني من التجاهل في الفترة الأخيرة.

أضاف إدريس، خلال حوار له مع الفنان إدوارد مقدم برنامج “القاهرة اليوم” عبر فضائية “اليوم”: “أنا في واحد من أباطرة العصر حاليا، لقيته من سنين في الشارع واقف على باب المسرح وبينادي عليّا ويقولي (يا عم رضا.. وبحبك يا عم رضا.. إحنا عايشين على إيفهاتك.. نفسي أشوف أستاذ سعيد صالح وأسلم عليه)، لقيته ربنا يعلم بحاله وصعب عليّا فأخدته من إيده ووديته لسعيد صالح”.

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تابع: “أخدته وقلت لعم سعيد جايبلك حد من ريحة الحبايب، عشان يستقبله كويس ويعلم معاه وشغلناه في المسرحية، الفنان ده لا داعي لذكر اسمه، وهو نجم كبير دلوقتي، وعمره ما قال فين عم رضا ومش بيسأل عني، وأنا محاولتش أوصله وعمري ما هعمل كده”.

وكشف إدريس أن هذا النجم هو محمد رمضان، مضيفا: “اكتشفت الأسطورة ومشالش الجميل اللي عملتهوله، والحقوق عند ربنا”.

يذكر أن مسرحية “قاعدين ليه؟” هي أول أعمال محمد رمضان، مع النجوم: سعيد صالح، سعيد طرابيك، بشرى، محمد عبدالرازق، أحمد فوزي، ورقية أحمد، من تأليف محمد الماغوط وإخراج حسام الدين صلاح.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408078

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