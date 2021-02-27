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السعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-27T11:41:09+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 فبراير 2021 - 11:41 صباحًا
السعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمان

كل الوطن – وكالات: تصدر هاشتاغ “#كلنا_محمد_بن_سلمان” موقع “تويتر” في السعودية، واعتبر المغردون أن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة.

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بدوره، كتب علي الشهابي، الرئيس السابق لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن، عبر “تويتر”، أنه لا يوجد شيء جديد في التقرير وأنه “ليس هناك أي دليل دامغ ضد محمد بن سلمان”.

وقال عبد الرحمن الراشد، كاتب المقال السعودي إنه “ورد في التقرير: ليس مؤكدا حتى أن الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي”. وقال أيضا إنه “لا يوجد دليل دامغ”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408092

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