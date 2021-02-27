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الخارجية الكويتية تؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 فبراير 2021 - 12:59 مساءً
الخارجية الكويتية تؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية

كل الوطن – وكالات: أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت، رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وذلك على خلفية صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال ونبذ التطرف، وسعيها الدائم لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

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ورفضت السعودية رسميا “ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة” بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن “المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء حوكموا أمام محاكم سعودية و”تم تقديمهم للعدالة”.

المصدر: كونا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408095

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