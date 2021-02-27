تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمانكل الوطنحسين الجسمي يعيد نشر إحدى أغانيه على “تويتر” تضامنا مع ولي العهد الأمير بن سلمانكل الوطنالهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعوديةكل الوطنالخارجية السعودية: حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجيكل الوطنمصر: القبض على مواطن يطلق النار على المواطنين بسبب زوجته (فيديو)كل الوطنالقبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاحكل الوطنضبط تجمّع مخالف للائحة الحد من التجمّعات بمحافظة طبرجلكل الوطنالنائب العام يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهدكل الوطنالشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد في 4 مناطقكل الوطنإمام المسجد النبوي يحذر من نقض العهود والمتاجرة بالأقسام

البحرين تؤيد موقف السعودية بخصوص التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 فبراير 2021 - 8:53 مساءً
البحرين تؤيد موقف السعودية بخصوص التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

كل الوطن – وكالات: أعربت الخارجية البحرينية عن تأييد المملكة لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت مملكة البحرين على “أهمية الدور الأساسي للسعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي”.

وأعربت مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

وأصدرت السعودية مساء الجمعة بيانا علقت من خلاله على التقرير الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية.

اقرأ أيضا...

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأضافت أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408098

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.