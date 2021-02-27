“التعاون الخليجي”: التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي رأي خلا من أي دليل

كل الوطن – وكالات: أعرب مجلس التعاون الخليجي عن تأييده لبيان المملكة العربية السعودية بشأن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، “تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه”.

وأشار الأمين العام إلى أن “التقرير لا يعدو كونه رأيا خلا من أي أدلة قاطعة”، مؤكدا أن “ما تقوم به المملكة بقيادة الملك سلمان وولي عهده في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب، هو دور تاريخي وثابت ومقدر”.

ورفضت السعودية رسميا “ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة” بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء حوكموا أمام محاكم سعودية و”تم تقديمهم للعدالة”. وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد.

المصدر: الإخبارية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408100