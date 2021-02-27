تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمحاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيينكل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمانكل الوطنحسين الجسمي يعيد نشر إحدى أغانيه على “تويتر” تضامنا مع ولي العهد الأمير بن سلمانكل الوطنالهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعوديةكل الوطنالخارجية السعودية: حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجيكل الوطنمصر: القبض على مواطن يطلق النار على المواطنين بسبب زوجته (فيديو)كل الوطنالقبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاحكل الوطنضبط تجمّع مخالف للائحة الحد من التجمّعات بمحافظة طبرجلكل الوطنالنائب العام يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهدكل الوطنالشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد في 4 مناطق

محاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 فبراير 2021 - 10:24 مساءً
محاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيين

كل الوطن – وكالات: تنظر المحكمة الابتدائية في زاد زم المغربية، في الرابع من شهر مارس المقبل، بقضية ابتزاز تعرض لها مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد.

وذكرت تقارير مغربية أن المحكمة أجلت الخميس، القضية، بعد طلب دفاع المتهمين مهلة لإعداد الدفاع عن الشابين المتهمين وهما من الجنسية المغربية.

وقام المتهمون باستدراج المدرب البالغ 52 عاما، على موقع للمواعدة بعدما أوهماه أنه يتحدث إلى فتاة لبنانية. فأجرى معها اتصالا بالفيديو مخلا بالآداب، ليتوصل بعد ذلك بالتسجيل كاملا، مع مطالبته بدفع 10 ملايين سنتيم (10 آلاف دولار تقريبا) ليتجنب نشر الفيديو على الإنترنت حسب موقع “اليوم 24” المغربي.

اقرأ أيضا...

وأشار إلى أن مدرب المنتخب السعودي ومدرب المنتخب المغربي السابق، تقدم بشكوى للجهات المختصة، التي قامت بتوقيف المشتبه فيهما، الأسبوع الماضي، بتهمة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة، وتسجيل صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته للحصول على مبالغ مالية.

وسبق أن أوقفت الجهات المختصة في السنوات الأخيرة، عدة شبكات للابتزاز الإلكتروني بمدينة واد زم، وقع ضحاياها شخصيات عامة وأغنياء من جنسيات عربية، ويقود تلك الشبكات في أغلب الأحيان شبان عاطلون عن العمل أو طلبة منحرفون.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408103

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.