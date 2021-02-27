السعودية.. القبض على صاحب فيديو التحرش بالشرقية

كل الوطن – وكالات: ألقت شرطة منطقة الشرقية بالسعودية، القبض على صاحب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تحرشه بفتيات.

وقال المتحدث باسم شرطة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، إنه “إشارة إلى الفيديو المتداول، الذي يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء من تحديد هويته والقبض عليه”.

وأشار الشهري إلى أن المتهم هو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408106