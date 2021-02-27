تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمحاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيينكل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمانكل الوطنحسين الجسمي يعيد نشر إحدى أغانيه على “تويتر” تضامنا مع ولي العهد الأمير بن سلمانكل الوطنالهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعوديةكل الوطنالخارجية السعودية: حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجيكل الوطنمصر: القبض على مواطن يطلق النار على المواطنين بسبب زوجته (فيديو)كل الوطنالقبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاحكل الوطنضبط تجمّع مخالف للائحة الحد من التجمّعات بمحافظة طبرجلكل الوطنالنائب العام يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهدكل الوطنالشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد في 4 مناطق

السعودية.. القبض على صاحب فيديو التحرش بالشرقية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 فبراير 2021 - 10:28 مساءً
السعودية.. القبض على صاحب فيديو التحرش بالشرقية

كل الوطن – وكالات: ألقت شرطة منطقة الشرقية بالسعودية، القبض على صاحب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تحرشه بفتيات.

وقال المتحدث باسم شرطة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، إنه “إشارة إلى الفيديو المتداول، الذي يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء من تحديد هويته والقبض عليه”.

اقرأ أيضا...

وأشار الشهري إلى أن المتهم هو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408106

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.