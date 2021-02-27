التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية باتجاه العاصمة الرياض.

التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياضالتحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن صوب السعودية

وأشار التحالف إلى أن “المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه”.

وأضاف: “سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة”.

#عاجل#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه #جازان وتجري متابعة عدد منها.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 27, 2021

وتابع: “تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وجرى اسقاط إحداها فيما يتم متابعة الباقي”.

وأكد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين “الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة” ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.

وقال: “قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة من استهدافهم للملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، والتي أكد التحالف أنه أسقطت جميعا من دون إصابات تذكر.

المصدر: وكالات سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408109