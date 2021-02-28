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فجر السعيد تتضامن مع السعودية على طريقتها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2021 - 12:28 صباحًا
فجر السعيد تتضامن مع السعودية على طريقتها

كل الوطن – وكالات: أعربت الكاتبة الكويتية فجر السعيد عن تضامنها مع السعودية على طريقتها، إزاء نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وكتبت السعيد تعليقا على رسالة وجهتها السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي إلى بلادها، قائلة: “لو سمحتي شكري بعد الأبطال السعوديين اللي لولا الله ثم السعودية التي فتحت لكم أراضيها وسخرت لكم كل الإمكانيات المادية واللوجستية التي من خلالها تمكنتم من تحرير الكويت الذي تفتخرين الآن فيه”.

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وقدمت رومانوفسكي التهاني إلى الكويت بمناسبة العيد الوطني، مغردة على “تويتر”: “شكرا لكل من شارك معنا الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتحرير الكويت، من التعاون الفني والموسيقي إلى الشهادات الحية من خلال الفيديوهات والاحتفالات العسكرية”.

وأضافت: “أعتز بكوني جزءا من تكريم الكويت. كما أود أن أشكر الأبطال الأمريكيين والكويتيين الذين ساهموا في التحرير”.

المصدر: الكاتبة الكويتية فجر السعيد “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408115

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