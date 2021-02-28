تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالنيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابةكل الوطنمحاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيينكل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمانكل الوطنحسين الجسمي يعيد نشر إحدى أغانيه على “تويتر” تضامنا مع ولي العهد الأمير بن سلمانكل الوطنالهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعوديةكل الوطنالخارجية السعودية: حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجيكل الوطنمصر: القبض على مواطن يطلق النار على المواطنين بسبب زوجته (فيديو)كل الوطنالقبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاحكل الوطنضبط تجمّع مخالف للائحة الحد من التجمّعات بمحافظة طبرجلكل الوطنالنائب العام يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

لبنان يدين الهجوم الصاروخي على السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-28T12:08:45+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2021 - 12:08 مساءً
لبنان يدين الهجوم الصاروخي على السعودية

كل الوطن – وكالات: دانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، الاعتداء الصاروخي الباليستي والمسيرات على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية ومنها في العاصمة الرياض.

واستنكرت أي استهداف للمدنيين الأبرياء، واعتبرت هذا الاعتداء انتهاكا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين.

وأعلنت الوزارة شجبها أي اعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية، معربة عن كامل تضامنها معها بوجه محاولات تهديد سلامتها واستقرارها وأمنها.

اقرأ أيضا...

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الارهابية باتجاه العاصمة الرياض، وكذلك 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي المملكة.

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة من استهدافهم للملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، والتي أكد التحالف أنها أسقطت جميعا من دون إصابات تذكر.

المصدر: الوطنية للإعلام

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408131

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.