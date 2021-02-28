لبنان يدين الهجوم الصاروخي على السعودية

كل الوطن – وكالات: دانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، الاعتداء الصاروخي الباليستي والمسيرات على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية ومنها في العاصمة الرياض.

واستنكرت أي استهداف للمدنيين الأبرياء، واعتبرت هذا الاعتداء انتهاكا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين.

وأعلنت الوزارة شجبها أي اعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية، معربة عن كامل تضامنها معها بوجه محاولات تهديد سلامتها واستقرارها وأمنها.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الارهابية باتجاه العاصمة الرياض، وكذلك 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي المملكة.

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة من استهدافهم للملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، والتي أكد التحالف أنها أسقطت جميعا من دون إصابات تذكر.

المصدر: الوطنية للإعلام

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408131