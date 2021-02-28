تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن“يصل العالم في مارس”… تقديم طلبات لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت” في روسيا ودول أخرىكل الوطنالنيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابةكل الوطنمحاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيينكل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمانكل الوطنحسين الجسمي يعيد نشر إحدى أغانيه على “تويتر” تضامنا مع ولي العهد الأمير بن سلمانكل الوطنالهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعوديةكل الوطنالخارجية السعودية: حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجيكل الوطنمصر: القبض على مواطن يطلق النار على المواطنين بسبب زوجته (فيديو)كل الوطنالقبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاحكل الوطنضبط تجمّع مخالف للائحة الحد من التجمّعات بمحافظة طبرجل

“يصل العالم في مارس”… تقديم طلبات لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت” في روسيا ودول أخرى

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2021 - 12:18 مساءً
“يصل العالم في مارس”… تقديم طلبات لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت” في روسيا ودول أخرى

كل الوطن – وكالات: أعلن منتجو لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا أنهم يستعدون لبدء استخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل اسم “سبوتنيك لايت” داخل البلاد وخارجها اعتبارا من الشهر القادم.

وأكد حساب “سبوتنيك V” الرسمي في “تويتر” اليوم الأحد أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الاستخدام الطارئ لـ”سبوتنيك لايت” في روسيا وعدد من الدول الأخرى.

اقرأ أيضا...

وتابع: “سبوتنيك لايت يصل العالم في مارس”.

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء تطعيم المتطوعين في العاصمة الروسية موسكو باللقاح أحادي الجرعة الذي طوره مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية، ضمن إطار التجارب السريرية الدولية التي انطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408139

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.