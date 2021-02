“يصل العالم في مارس”… تقديم طلبات لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت” في روسيا ودول أخرى

كل الوطن – وكالات: أعلن منتجو لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا أنهم يستعدون لبدء استخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل اسم “سبوتنيك لايت” داخل البلاد وخارجها اعتبارا من الشهر القادم.

وأكد حساب “سبوتنيك V” الرسمي في “تويتر” اليوم الأحد أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الاستخدام الطارئ لـ”سبوتنيك لايت” في روسيا وعدد من الدول الأخرى.

#SputnikV welcomes J&J vaccine approval in the US. This is also another validation of Sputnik V pioneering technology as J&J vaccine is essentially a first shot of Sputnik V vaccine (Ad26 – human adenoviral vector 26).

👇https://t.co/eT8w9LwozG

