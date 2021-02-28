مصر.. رانيا يوسف أمام القضاء بتهمة “ارتكاب الفعل الفاضح”

كل الوطن – ووكالات: تبدأ محكمة جنح قصر النيل الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة بقضية جديدة مقامة من المحامي أشرف فرحات.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، قضت الأسبوع الماضي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح في قضية كانت مقامة من المحامي أشرف فرحات، فيما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 فبراير الحالي.

وقدم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغا ضد رانيا، اتهمها فيه بأنها تحدثت بأمور فاضحة في أحد اللقاءات التلفزيونية.

يشار إلى أن النجمة المصرية، أصدرت بيانا صحفيا حول لقائها مع قناة “الرشيد” العراقية، التي حلت ضيفة عليها الشهر الماضي، وأثارت جدلا واسعا، بسبب تصريحاتها عن جسدها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.

وتواجه رانيا حملة شرسة بدأت بتسريب تعلن من خلاله رفضها ارتداء الحجاب، وتؤكد على أنه ليس فرضا، ثم تسريب آخر لرسالة صوتية أرسلتها لنزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس، تؤكد خلالها على موقفها الذي أثار ضدها موجة انتقادات.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408145