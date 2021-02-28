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الأردن.. قبول استقالة وزيري العدل والداخلية وتكليف وزيرين آخرين للقيام بمهامها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-28T14:47:10+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2021 - 2:47 مساءً
الأردن.. قبول استقالة وزيري العدل والداخلية وتكليف وزيرين آخرين للقيام بمهامها

كل الوطن – وكالات: وافق الملك الأردني على استقالة وزيري الداخلية والعدل بعد مخالفتهما لقيود كورونا المفروضة في البلاد، وكلف وزيرن آخرين في الحكومة للقيام بمهامهما.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من اليوم الأحد.

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كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل.

وكان رئيس الحكومة بشر الخصاونة طلب من الوزيرين الاستقالة بسبب حضورهما مأدبة طعام في أحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع، المتعلقة بقيود كورونا في البلاد.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408147

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