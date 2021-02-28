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د. عبدالمجيد الجلاَّل: من العقوبات القصوى إلى الهرولة باتجاه إيران!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2021 - 1:31 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: من العقوبات القصوى إلى الهرولة باتجاه إيران!

كل الوطن – وكالات: على وقع إشكالية البرنامج النووي الإيراني ، ظهرت على سطح الأحداث مؤخراً ، مفاعيل وساطة أوروبية بين واشنطن وطهران ، لإيجاد مقاربة سياسية ، بين الدولتين ، لإحداث اختراق إيجابي ، في الملف النووي الإيراني ، ومناقشة إمكانية عودة واشنطن إلى بنود الاتفاق النووي ، الذي مزقه الرئيس السابق ترمب في عام 2018 .

وبهذا الشأن ، قبلت واشنطن الدعوة الأوروبية ، بعقد اجتماع يضم أطراف الاتفاق النووي ، بما فيهم إيران ، في محاولة لردم شيء من الهوة ، بين واشنطن وطهران، تمهيداً لإحياء مجموعة 5+1 .

وترى إدارة بايدن مقاربة أمريكية جديدة مع إيران ، تعتمد على الحوار والدبلوماسية، وكما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ، فإنَّ الدبلوماسية يجب أن تكون جزءاً من حل المعضلة النووية الإيرانية ، بمعنى الجلوس على طاولة واحدة ، مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ، إضافة إلى ألمانيا وإيران ، لمناقشة كيفية إعادة إيران للامتثال لبنود الاتفاق النووي.

لكن ، تبدو عقدة المنشار ، في إصرار إيران ، على عدم حضور اجتماع ، أو تفاوض ، تحت أي صيغة ، إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية عليها ، في حين ترفض واشنطن رفع العقوبات إلا بعد إجراء جولات حوار وتفاوض بشأن الاتفاق النووي ، للنظر في إمكانية تغييره ، أو تعديله، ليستوعب كل الملفات العالقة ، ومن بينها الصواريخ الباليستية ، والتدخلات الإيرانية في المنطقة ، التي وصفها الرئيس بايدن بأنَّها تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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وبدا ذلك جليا في تصريح ممثل إيران في الامم المتحدة ، حيث اعتبر أنَّه لا معنى للعودة إلى الاتفاق النووي ، دون التحقق من جدية رفع واشنطن للعقوبات ، بل وطالب بضمانات تتيح استفادة إيران ، من عائدات نفطها ، عبر النظام المصرفي العالمي ، في إشارة إلى فرض إدارة ترمب السابقة ، عقوبات قصوى ، إلى درجة تصفير صادرات إيران النفطية !

على أية حال ، أقدمت إدارة بايدن بما سمي إعلان حسن نية ، تجاه إيران ، لتشجيعها على الامتثال إلى بنود الاتفاق النووي ، برفع بعض القيود المفروضة عليها ، فقد سحبت الطلب المقدم إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات أممية على إيران ، الذي قدمته الإدارة السابقة ، كما خفَّفت قيود التنقل على الدبلوماسيين الإيرانيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك .

إلى هنا ، أكد البيت الأبيض بأنَّه لا مزيد من الخطوات الإيجابية تجاه إيران ، وبعبارة أدق ، لا رفع للعقوبات قبل الحوار !
يبدو أنَّ إدارة بايدن تتعاطى بحذر مع إيران ، وترفض لذلك رفع العقوبات قبل التفاهم معها على كل الملفات العالقة ، وتصويب الاتفاق النووي. وفي المقابل تصر إيران على رفع العقوبات أولاً وقبل كل شيء!

خلاصة القول عضّ الأصابع بين واشنطن وطهران ، مستمر ، لكن في تقديري أنَّ واشنطن تود الإسراع في إنهاء أزمة الملف النووي الإيراني ، للتفرغ لملفي الصين وروسيا ، وتدفع دول الاتحاد الأوروبي أمريكا نحو العودة إلى الاتفاق النووي ، إذ عينها على سوق إيران , وفي النهاية قد تكسب إيران في هذه المرحلة ، أمام التردد الأمريكي والتخاذل الأوروبي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408150

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