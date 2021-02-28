تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالإمارات.. إلزام امرأة بدفع 20 ألف درهم بسبب “بصقها” على طبيبكل الوطن“يصل العالم في مارس”… تقديم طلبات لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت” في روسيا ودول أخرىكل الوطنالنيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابةكل الوطنمحاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيينكل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمانكل الوطنحسين الجسمي يعيد نشر إحدى أغانيه على “تويتر” تضامنا مع ولي العهد الأمير بن سلمانكل الوطنالهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعوديةكل الوطنالخارجية السعودية: حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجيكل الوطنمصر: القبض على مواطن يطلق النار على المواطنين بسبب زوجته (فيديو)كل الوطنالقبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح

نائبة لبنانية: كمية القطران التي انتشرت على الشواطئ قادمة من إسرائيل تقدر بنحو 2 طن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2021 - 2:50 مساءً
نائبة لبنانية: كمية القطران التي انتشرت على الشواطئ قادمة من إسرائيل تقدر بنحو 2 طن

كل الوطن – وكالات: كشفت النائبة في البرلمان اللبناني، عناية عز الدين، أن “كمية القطران التي انتشرت على شواطئ لبنان الجنوبية نتيجة الاعتداء الإسرائيلي البيئي عليها، تقدر بحوالي 2 طن”.

وأشارت عناية عز الدين إلى أن “عملية التنظيف شاقة، ومضنية، وتتطلب متابعة وتعاون بين ​البلديات​ والجمعيات الكشفية، والأهلية، والبيئية المحلية، والوطنية منها والدولية، على أمل إتمامها خلال 15 يوما”.

كما أوضحت أن “العملية تتطلب الكثير من التجهيزات والأدوات لعملية التنظيف الدقيقة، وملابس الحماية للفرق العاملة، وأكياس لجمع وتوضيب المواد الملوثة”، مشددة على أنه “يتعين على الجهات الرسمية المساهمة بتأمينها، بعد أن قدمت بعضها ​قوات اليونيفيل​ وIUCN، وأنه يجب رفد المتطوعين بأيد عاملة إضافية لإنهاء المهمة بأسرع وقت ممكن”.

اقرأ أيضا...

وطالبت النائبة اللبنانية الوزارات المعنية، ​البيئة​ والأشغال، بـ”تحمل مسؤوليتهم في عملية توضيب المواد الناتجة عن عملية التنظيف، ووضع تصور للطريقة الفضلى للتخلص منها”.

وتبحث إسرائيل عن مصدر محتمل لهذا التسريب النفطي الذي وقع في الـ11 من فبراير الجاري، من سفينة كانت تمر على بعد 50 كيلومترا من شواطئها، فيما وصفته جماعات معنية بحماية البيئة بأنه “كارثة للحياة البرية”.

ويتجمع المتطوعون وآلاف الجنود يوميا على الشواطئ الإسرائيلية لإزالة الكتل اللزجة السوداء من القطران والتي جرفتها الأمواج أيضا إلى شواطئ جنوب لبنان.

المصدر: “النشرة” + “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408159

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.