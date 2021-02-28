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الأردن.. قصة العشاء الذي أطاح بوزيرين!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-28T15:49:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2021 - 3:49 مساءً
الأردن.. قصة العشاء الذي أطاح بوزيرين!

كل الوطن – وكالات: روى المهندس الأردني ضرار الصرايرة، صاحب دعوة العشاء التي أطاحت بوزيري العدل والداخلية من حكومة بشر الخصاونة، ما جرى خلال المأدبة، مستهجنا ما حصل للوزيرين.

وقال الصرايرة إنه أقام مأدبة عشاء لأصدقائه، وعددهم 9 أشخاص، يوم الخميس قبل يوم من بدء الإغلاق العام، ومن بينهم الوزيران سمير مبيضين وبسام التلهوني،

وأضاف أن مأدبة العشاء أقيمت في مطعم بمنطقة الشميساني، وقد حضر الوزيران متأخران بسبب الازدحام المروري، ولم يتجاوز وجودهما 45 دقيقة بسبب إبلاغ المطعم لهما عند الساعة 8:45 مساء بضرورة الخروج لإغلاقه امتثالا لأوامر الدفاع المتعلقة بقيود كورونا.

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وأوضح الصرايرة الذي يملك شركة مقاولات، أن المطعم كان قد حضّر طاولتين منفصلتين، ولكن بطلب منه تم ضم الطاولتين من خلال وضع طاولة ثالثة في المنتصف، ليصبح طول الطاولة 4 أمتار.

وأشار إلى أنه خلال وجودهم في المطعم قدمت لجنة تفتيش من 8 أشخاص وضبطت الأمر، قائلا: “كأن الأمر متعمدا. وكأن الأمر ترصد للوزيرين”.

وكان الملك الأردني قبل استقالة وزيري العدل والداخلية اليوم الأحد، على خلفية مخالفتهما قيود كورونا، وكلف وزيرين آخرين للقيام بمهامهما.

المصدر: عمون

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408164

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