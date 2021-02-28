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شرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بإطلاق أعيرة نارية في الهواء

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-28T16:50:25+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 دقيقةآخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2021 - 4:50 مساءً
شرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بإطلاق أعيرة نارية في الهواء

كل الوطن – الرياض: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول يظهر من خلاله، تباهي أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة ناريةٍ في الهواء من سلاحٍ ناري بحوزته من داخل مركبة يستقلها بأحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، دون اكتراث بعواقب الأمور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر. وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408171

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