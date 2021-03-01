تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنحملة لوقف تنفيذ الإعدام بحق راهب مصري متهم بقتل رئيس ديركل الوطنشرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بإطلاق أعيرة نارية في الهواءكل الوطنأمير القصيم يوجه بإطلاق اسم سمو ولي العهد على طريق الدائري الشرقيكل الوطنالإمارات.. إلزام امرأة بدفع 20 ألف درهم بسبب “بصقها” على طبيبكل الوطن“يصل العالم في مارس”… تقديم طلبات لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت” في روسيا ودول أخرىكل الوطنالنيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابةكل الوطنمحاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيينكل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمانكل الوطنحسين الجسمي يعيد نشر إحدى أغانيه على “تويتر” تضامنا مع ولي العهد الأمير بن سلمانكل الوطنالهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعودية

حملة لوقف تنفيذ الإعدام بحق راهب مصري متهم بقتل رئيس دير

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 1 مارس 2021 - 1:49 صباحًا
حملة لوقف تنفيذ الإعدام بحق راهب مصري متهم بقتل رئيس دير

كل الوطن – وكالات: أطلقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، نداء للمطالبة بالعفو الرئاسي عن وائل سعد تواضروس ووقف تنفيذ حكم بالإعدام صدر ضده في قضية مقتل الأسقف أبيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار.

حملة لوقف تنفيذ الإعدام بحق راهب مصري متهم بقتل رئيس ديرإحالة أوراق الرهبان المتهمين بقتل رئيس دير أبو مقار للمفتي
وبحسب الحملة، فقد “تعرض وائل سعد للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإكراه على الاعتراف بجريمة قتل الأسقف أبيفانيوس، بالإضافة إلى وجود مخالفات قانونية عديدة شابت إجراءات المحاكمة”.

"أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" تطالب بالعفو عن الراهب أشعياء المقاري بعد تأييد حكم إعدامه في قضية مقتل الأنبا…

Publiée par ‎أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر‎ sur Dimanche 28 février 2021

وتعود وقائع القضية، إلى يوليو عام 2018، عندما عثر على رئيس دير أنبا أبو مقار وأسقف دير أبيفانيوس المطران أبيفانيوس (تادرس ذكي تادرس جرجس) ميتا خارج غرفته، وجرى استجواب وائل سعد من قبل قوات الأمن داخل الدير لمدة 3 أيام.

اقرأ أيضا...

ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات للمشاركة في حملتها “الحياة للراهب أشعياء”، وتقديم الدعم والمطالبة بالعفو عنه خلال فعاليات الحملة التي بدأت أمس وتستمر لمدة 3 أيام.

وطالبت الحملة بإصدار عفو رئاسي عن الراهب السابق، والسلطات المصرية بوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام في المنظومة العقابية المصرية.

وأيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام في حق الراهب السابق وائل سعد تواضروس واسمه الكنسي (أشعياء المقاري)، وخففت حكم من الإعدام إلى السجن المؤبد للراهب السابق ريمون رسمي واسمه الكنسي (فلتاؤس المقاري).

المصدر: موقع حملة “أوقفوا الإعدام في مصر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408185

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.