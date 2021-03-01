تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنحملة لوقف تنفيذ الإعدام بحق راهب مصري متهم بقتل رئيس ديركل الوطنشرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بإطلاق أعيرة نارية في الهواءكل الوطنأمير القصيم يوجه بإطلاق اسم سمو ولي العهد على طريق الدائري الشرقيكل الوطنالإمارات.. إلزام امرأة بدفع 20 ألف درهم بسبب “بصقها” على طبيبكل الوطن“يصل العالم في مارس”… تقديم طلبات لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت” في روسيا ودول أخرىكل الوطنالنيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابةكل الوطنمحاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيينكل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمانكل الوطنحسين الجسمي يعيد نشر إحدى أغانيه على “تويتر” تضامنا مع ولي العهد الأمير بن سلمانكل الوطنالهولندي دي فريز يفوز بأول سباق ليلي لـ”فورمولا إي” في السعودية

صحيفة: السعودية تعتزم طلب 70 طائرة “إيرباص” و”بوينغ”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 1 مارس 2021 - 2:51 مساءً
صحيفة: السعودية تعتزم طلب 70 طائرة “إيرباص” و”بوينغ”

كل الوطن – رويترز: ذكرت صحيفة “مال” السعودية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر لم تسمها أن الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة تعتزم طلب 70 طائرة ركاب من “إيرباص” و”بوينغ”.

وقالت الصحيفة إن “السعودية تجري محادثات مع بنوك محلية لجمع 11.5 مليار ريال (3.07 مليار دولار) لتمويل جزئي لطلب شراء طائرات إيرباص إيه 321 ضيقة البدن وطائرات بوينغ 777 و 787 دريملاينر عريضة البدن”.

وذكرت متحدثة باسم “إيرباص” أن الشركة المصنعة للطائرة تجري دائما محادثات مع عملائها بشأن متطلبات أسطولها، ورفضت التعليق أكثر.

اقرأ أيضا...

وأظهرت وثائق الشركة أن خطوط الطيران السعودية تلقت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من المدفوعات المباشرة وغيرها من الدعم المالي في عامي 2019 و2020 من الحكومة، حيث تكافح الشركة خسائر وتأثير وباء كورونا.

(الدولار = 3.7505 ريال)

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408198

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.