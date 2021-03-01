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ردا على تقرير واشنطن بشأن خاشقجي.. “الداخلية العرب” يعلن تأييده للسعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 1 مارس 2021 - 3:29 مساءً
ردا على تقرير واشنطن بشأن خاشقجي.. “الداخلية العرب” يعلن تأييده للسعودية

كل الوطن – وكالات: قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إنها تابعت باهتمام بيان الخارجية السعودية ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي والذي خلا من أي معطيات أو أدلة.

وثمنت الأمانة العامة ما تضمنه “بيان الوزارة من حقائق تثبت دون أدنى شك دور المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدرة أيما تقدير الاستقلال التام الذي يتمتع به القضاء السعودي، وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحياد”.

وعبرت الأمانة العامة عن “تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان”.

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وأعربت الأمانة العامة عن “إكبارها البالغ لجهود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تحقيق التنمية والازدهار في المملكة، ودعم الأمن والسلم الدوليين”.

وأكدت “تأييدها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان أمنها ومواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها ومن رموزها الوطنية وقيادتها الحكيمة”.

المصدر: “الأهرام” المصرية + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408207

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